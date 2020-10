Águia Negra empata com Goiânia e perde chance de liderança

Franz Mendes Águia saiu na frente, mas cedeu empate e perdeu a chance de dormir na liderança do Grupo A5

O EC Águia perdeu a chance de assumir a liderança isolada do grupo A5 na Série D do Campeonato Brasileiro. Pela quarta rodada, neste sábado (3), o time de Rio Brilhante recebeu o Goiânia-GO e ficou no 1 a 1. Gugu abriu o placar, mas Du Gaia igualou o placar, ambos no segundo tempo.

Com o empate, o Águia Negra chega aos seis pontos – três empates e uma vitória – e alcança Goianésia-GO e Operário VG-MT na liderança. O time goiano jogo neste domingo contra a Aparecidense-GO, enquanto o Operário foi derrotado pelo Vitória-ES por 2 a 1. Nos critérios de desempate, o time sul-mato-grossense está provisoriamente na terceira posição e espera a conclusão da rodada.

O Jogo

Primeiro tempo com muita vontade dos dois times, mas pouca ação. O Goiânia começou com mais posse de bola e o Águia Negra incomodando apenas em bolas paradas. A melhor chance de gol do time de Rio brilhante foi assim. Em falta da intermediária aos 23 minutos, jogada ensaiada de Gugu lançando Willian na direita já na área. O lateral bateu forte para o meio, a zaga cortou parcialmente e Virgulino, de cabeça, tentou aproveitar, mas mandou para fora.

No segundo tempo, o Águia voltou forçando o jogo e abriu o placar logo aos três minutos. Pela esquerda, o lateral Rafael Franco ganhou na velocidade e cruzou na área. Kareca disputou com a zaga, mas quem aproveitou foi Gugu, desviando para o gol. Dois minutos depois, Gugu cobrou falta pela direita e Virgulino, de cabeça, desviou, mas a bola foi para fora.

Mas o empate do Goiânia não demorou a acontecer. Aos 15 minutos, em jogada rápida pela esquerda, o cruzamento por baixo encontrou o atacante Du Gaia que, na dividida com a zaga, conseguiu o desviou e empatou o jogo em 1 a 1. Depois, os dois times tiveram pouca ação no ataque o placar de igualdade seguiu até o fim.