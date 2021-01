Águia Negra e Aquidauanense estreiam dia 20 na Copa Verde

Franz Mendes Finalistas do Estadual em 2019 e 2020, representam o MS nas próximas duas edições da Copa Verde

O Campeonato Estadual 2020 acabou há pouco mais de duas semanas, já estamos em 2021 mas, por causa da pandemia da covid-19, clubes de Mato Grosso do Sul ainda precisam disputar uma competição regional referente ao calendário do ano passado. EC Águia Negra e Aquidauanense FC, finalistas do Estadual 2019 disputam, por isso, a Copa Verde 2020. A competição vale vaga direta nas oitavas de final da Copa do Brasil 2021, com cota garantida de R$ 2,4 milhões.

O torneio, que será disputado com um formato mais curto e direto, começa para os times sul-mato-grossense no dia 20 de janeiro e termina no fim de fevereiro. Nesta edição, a primeira fase, oitavas de final e quartas de final serão disputadas em confronto único. Apenas as fases semifinais e a decisão serão disputadas em jogos de ida e volta.

Os times melhores posicionados no Ranking de Clubes da CBF jogam em casa nas duas primeiras fases, o que obriga Águia Negra e Aquidauanense tentarem a classificação como visitantes. Na primeira fase, o bicampeão estadual vai ao Estádio Gigante do Norte enfrentar o Sinop enquanto o Azulão joga contra a Aparecidense-GO no Estádio Aníbal Batista de Toledo. Nos dois casos, em caso de empate no tempo normal, a disputa termina nos pênaltis.

Se avançarem, os jogos nas oitavas de final também estariam definidos. O Aquidauanense enfrentaria o Cuiabá-MT, que faz excelente campanha na Série B do Campeonato Brasileiro, na Arena Pantanal, enquanto o Águia Negra teria pela frente o Atlético-GO, time que disputa o Brasileirão, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.