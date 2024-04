Valor médio pago às famílias de Mato Grosso do Sul é de R$ 687

Juliana Rezende

Capital News



Rafael Lampert Zart/ ASCOM/ MDSA Valores maiores são pagos às famílias de Paranhos, Corumbá e Porto Murtinho, por exemplo

As 210.124 famílias de Mato Grosso do Sul contempladas com o benefício social Bolsa Família, recebem, em média R$ 687,45 por mês. A cota do mês de abril, inclusive, começou a ser pago na quarta-feira, 17 e vai até o dia 30. A sequência dos pagamentos leva em conta o final do Número de Identificação Social, o NIS. De acordo com o governo Federal, o Programa beneficia famílias das 79 cidades do Estado, totalizando o recurso no valor de R$ 144,2 milhões.



No recorte por municípios, a capital Campo Grande detém o maior número de famílias contempladas: 56.718. Elas recebem benefício médio de R$ 673,85. O valor dos repasses federais para a cidade supera R$ 38,1 milhões. As cidades de Dourados (13.489), Corumbá (10.559), Ponta Porã (9.302) e Três Lagoas (7.637) completam a lista com mais beneficiários.

Já em Paranhos, no Sul do Estado, cidade com quase 13 mil habitantes e vizinha do Paraguai, as famílias recebem o maior valor médio do Bolsa Família no Estado: R$ 811,65. Na sequência, aparecem os municípios de Ladário, com R$ 735,54. Porto Murtinho, com R$ 727,05, Corumbá, onde o valor recebido pelos grupos familiares é de R$ 724,64 e Japorã, com R$ 724,32.



Entre os benefícios complementares criados com o novo Bolsa Família, 125.384 crianças de zero a seis anos recebem em abril o adicional de R$ 150 em Mato Grosso do Sul referente ao Benefício Primeira Infância, a partir de um repasse federal de R$ 17,1 milhões.



A cesta de benefícios complementares também acrescenta R$ 50 neste mês a 154.664 crianças e adolescentes de sete a 16 anos e 29.957 jovens de 16 a 18 anos, além de 8.801 gestantes e 4.618 mulheres em fase de amamentação. O Auxílio Gás no valor de R$ 102 também será pago este mês a 53.098 famílias.