Victor Gregório e Marco Aurélio são atrações da Feira Central

Divulgação/Portal MS Evento acontece nesta quarta-feira (21)

A Feira Central de Campo Grande, recebe Victor Gregório e Marco Aurélio, a partir das 19 horas, nesta quarta-feira (21) pelo projeto “Quarta Cultural”, realizado pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul. Com músicas autorais, atitude e um estilo diferenciado dos atuais artistas do ramo, os compositores de Campo Grande Victor Gregório e Marco Aurélio possuem um estilo mais rústico, muito talento e muita história pra contar.



O projeto leva a diversidade musical do Estado à Feira Central de Campo Grande, um dos principais pontos turísticos da Capital. Amigos de longa data, Victor e Marco Aurélio se conheceram devido à admiração pelo trabalho um do outro (Victor cantava na dupla Victor e Vinícius e Marco Aurélio fazia dupla com Paulo Sérgio). Sempre acompanhando a carreira um do outro, tornaram-se amigos e parceiros de composição.



A ideia de formar a dupla, segundo a assessoria, surgiu a partir da convivência e parceria de vida, quando decidiram gravar alguns vídeos para mostrar suas mais recentes composições para outros artistas. Foi aí que perceberam que combinavam como dupla, pensamento que foi amplamente aceito pelos que já os escutaram cantar.



Como compositores, já possuem mais de 200 músicas escritas juntos. Várias delas em parceria com os amigos Isa Machado, Victor Givago, Bruna Campos, entre outros.