Turnê de Roupa Nova em Campo-Grande e Dourados

Em setembro, Roupa nova estará em Campo Grande, apresentando seu novo trabalho “Novas Roupa”. Banda de Pop Rock que há décadas permanece no auge e no coração dos brasileiros.

Prestes a completar 40 anos de estrada, a trajetória da banda Roupa Nova, são mais de 20 milhões de cópias vendidas e 37 discos lançados até os dias de hoje. Considerado um dos melhores shows nacionais, anteriormente sob o nome de Os Famks, a banda passou anos fazendo bailes pelo país.

Em Campo Grande o evento acontecerá no Shopping Expo- Shopping Bosque dos Ipês, 13 (sexta-feira), em Dourados dia 14, no Salão de Eventos da Unigran, a partir das 22h.Os ingressos variam entre R$3 mil e R$130,00.

Para assistir ao show no sistema Open Bar, que inclui água, refrigerante e cerveja, a organização oferece o setor A (Golden), para 8 pessoas, o valor é de R$ 3.200,00; no Setor B (Rubi), R$2.800,00; já o Setor C (Esmeralda), R$ 2.400,00.

Para as mesas compartilhadas, no sistema open bar, o valor no Setor A (Golden) é de R$ 400,00 inteira e meia R$ 300,00; no Setor B (Rubi) inteira R$ 350,00 e meia R$ 250,00; No Setor C (Esmeralda) inteira R$ 300,00 e meia R$ 200,00.

O público conta ainda com a opção de Área Vip Open Bar, que inclui água, refrigerante e cerveja. O preço no 1º lote promocional VIP é de R$ 190,00 inteira e R$ 130,00, meia.