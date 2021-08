Muchileiros lançam novo projeto intitulado Reza Fronteira

Divulgação/Assessoria Muchileiros

Com um show que traz elementos cênicos com projeções de imagens e exibição do artesanato, remetendo a influência cultural de Campo Grande com os países fronteiriços de Mato Grosso do Sul: Paraguai e Bolívia, o Projeto Reza Fronteira, dos Muchileiros, foi gravado no Teatro Glauce Rocha e está disponível para o público na internet, com uma fusão de ritmos que atravessam as fronteiras, com dose de pop-rock característica da banda.

Repertório de 17 músicas inclui ainda: Luna, Alucina, Somos Uno, O Cara, O céu ao seu redor, Rumilda, O Surf, Um Astronalta, La Estación, Siga seu Caminho, Sonrrisa de um Niño, Menina, Porque me miras se no me quieres, O Bohemio e Frontera. O Projeto foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, com apoio do FMIC e Sectur e contou com apoio da Escrivano Produções e Vaca Azul.

O projeto leva o público a uma verdadeira viagem musical, por meio de um repertório que une, além dos sucessos autorais e alguns couverts já conhecidos da banda e homenagens com clássicos da música regional e paraguaia, segundo a assessoria. “Quando fomos escolher o repertório, decidimos por dois clássicos, sendo ‘Trem do Pantanal’, ícone regional de Geraldo Rocca e Paulo Simões e a paraguaia ‘La Cautiva’, de Emiliano R. Fernandez. Além disso, colocamos músicas que integram o repertório da banda e o público que nos acompanha já está acostumado a cantar”, revela o vocalista Sória.

Serviço

Para assistir ao show gratuitamente, basta acessar o canal da banda no Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ePcU5LwLzrY.