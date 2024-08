Domingão movimentado em Bonito e Campo Grande

Fernanda Oliveira

Fundação de Cultura publica edital para contratação de atrações para o Festival de Bonito

O 23º FIB (Festival de Inverno de Bonito) movimenta o final de semana com uma programação diversificada, que reúne gastronomia, música, teatro e oficinas culturais. Em Campo Grande, o festival Dut's celebra 15 anos com apresentações de Veigh, Teto, Matuê, Thiaguinho e Pedro Sampaio, ocupando o Shopping Bosque dos Ipês de sexta a domingo. Já o Som da Concha, no domingo, apresenta shows de Júlio Borba e da banda Filho dos Livres, no Parque das Nações Indígenas.

Confire a programação;

DOMINGO

Dut’s 15 Anos - No domingo, véspera do feriado de aniversário de Campo Grande, a festa fica por conta dos sertanejos Daniel e Guilherme & Santiago.

Horário: 21h

Local: Shopping Bosque dos Ipês

Entrada: A partir de R$ 60, pelo link

Almoço Pantaneiro - Em celebração ao aniversário de Campo Grande, o Rádio Clube oferece uma experiência pantaneira com pratos típicos da região e uma programação musical destacando o chamamé, ritmo tradicional local. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 99111-6093.

Horário: A partir das 11h

Local: Rádio Clube – Rua Barão do Rio Branco, 1924

Entrada: convites a R$ 150 por pessoa na secretaria do clube

Som da Concha - A noite será aberta pelo sul-mato-grossense Julio Borba no violão, seguido pela banda Filho dos Livres, também de Mato Grosso do Sul.

Horário: 18h

Local: Concha Acústica do Parque das Nações Indígenas

Entrada: gratuita

Feira Vai ou Racha - A feira celebra o aniversário de 125 anos de Campo Grande com uma variedade de expositores e atividades.

Horário: 8h às 13h

Local: Rua 14 de Julho, 4.000

Entrada: gratuita

Arraiá Nóis é Veggie e É Jóia - Comidas típicas vegetarianas, música ao vivo, brincadeiras e concursos culturais. Todo o valor das entradas será revertido para instituições assistenciais.

Horário: 15h às 21h

Local: Trevo Veggie – Rua 25 de Dezembro, 1.998

Entrada: R$ 10

Festival Som do Afoxé - O festival destaca a cultura afro-brasileira com gastronomia, moda sustentável, artesanato e shows de Erico Bispo, Banda Batuque Canta, Guitto, Mc NzN e mais.

Horário: 16h às 22h

Local: Plataforma Cultural

Entrada: Gratuita

Esquenta de Aniversário da Feira Ziriguidum - A Feira Cultural e de Economia Criativa Ziriguidum celebra seu 1º aniversário com música, arte e expositores.

Horário: 17h

Local: Capivas Cervejaria

Entrada: Gratuita (R$ 10 após 18h30)

Luau da Rádio Paulista - O maior luau do Centro-Oeste começa às 18h com Sandim e Banda, seguido por Marcelo Falcão às 20h30. O CPM22 sobe ao palco à 0h30, e a Banda Kefla encerra o evento com show marcado para 1h45.

Horário: A partir das 18h

Local: Bosque Expo – Shopping Bosque dos Ipês

Entrada: a partir de R$ 80, pelo link

BONITO

Festival de Inverno de Bonito - O último dia do Festival de Inverno de Bonito promete ser vibrante. Veja o que está programado para este domingo:

08h às 17h

Festival Bonitinho / CMU / ESPORTE E LAZER (Fundesporte)

Fazendinha Vale do Sol - CMU – Av. Paulo VI, 50 - BNH

8h às 11h

Cine Pet

CMU – Av. Paulo VI, 50 - BNH

9h

Catedral Erudita - Madrigal UFMS

Igreja Matriz - Praça da Liberdade

Igreja Matriz - Praça da Liberdade

Centro de Múltiplo Uso (CMU) - Galeria de Artes Visuais - Praça da Liberdade

10h

Abertura dos Stands

Praça da Liberdade

10h às 22h

Stands de Artesanato e Espaços Criativos

Praça da Liberdade

13h

Batalha do Centrão – Edição Especial Bonito

Cultura Hip Hop - Arena Urbana - CMU – Av. Paulo VI, 50 - BNH

14h às 16h

Oficina de Biojoias da Natureza

Ministrante: Maria de Jesus - Stand do Artesanato - Praça da Liberdade

Ministrante: Maria de Jesus - Stand do Artesanato - Praça da Liberdade "GALERIA Curandêra"

Rua Filinto Muller, 634, Centro, Bonito-MS

Exposições: "Raso e Profundo" de Alice Hellmann "Isso é Bonito!" Colab de Ana Kreutzer e Associação dos Artesãos de Bonito "JOIA" - Cerâmicas indígenas: Kadiwéu, Terena e Kinikinau "Esplendor" - Artistas residentes de Bonito

Rua Filinto Muller, 634, Centro, Bonito-MS Exposições:

15h

Coral Garoto Cidadão

Palco Futuro - CMU – Av. Paulo VI, 50 - BNH

15h30

Contação de Histórias - "A Benzedeira"

Tatiana de Conto - Lounge da Literatura - Praça da Liberdade

16h

"Os Nadas em Busca dos Tudos da Poesia"

Henrique de Medeiros - Mediação: Rodrigo Teixeira - Lounge da Literatura - Praça da Liberdade

Henrique de Medeiros - Mediação: Rodrigo Teixeira - Lounge da Literatura - Praça da Liberdade Exposição Tour Virtual pelo Memorial da Cultura Apolônio de Carvalho e seus Espaços Culturais

Roberto Ungerer - Lounge da Literatura - Praça da Liberdade

17h

Manuela de Ávila Alvarenga - Lançamento do Livro "O Preconceito do Gato Preto"

Lounge da Literatura - Praça da Liberdade

Lounge da Literatura - Praça da Liberdade Projeto Sunset Mais Bonito

Trio "Guarani Purahei" (Ana, Xiru e Lorran)

Dani Ela! Canta Samba (Trio)

Participação Especial: Angelique Brasil e Eduan Coelho

Sarau do Festival - Canjas Programadas

Palco Lua

17h às 22h

Liga Breaking – Edição Bonito MS

Cultura Hip Hop - Arena Urbana - CMU – Av. Paulo VI, 50 - BNH

17h30

Grupo Clariô de Teatro - "Boi Mansinho" e "A Santa Cruz do Deserto"

Palco Sol - Praça da Liberdade

18h às 20h

Oficina de Amigubonito (Amigurumi)

Ministrante: Lucicleide Gomes - Stand do Artesanato - Praça da Liberdade

19h

Campeonato de Games Mario Kart 8 Deluxe

Federação de Esportes Eletrônicos e Tecnologia de MS - Lounge da Literatura - Praça da Liberdade

19h30

Show João Haroldo e Betinho

Palco Lua

21h