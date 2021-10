Cine Aves divulga vencedores em live em outubro

Divulgação Divulgação dos prêmios será dia 5 de outubro

Concurso de vídeos e curtas-metragens “Cine Aves MS - Edição 2021” vai divulgar e premiar os vencedores no dia 5 de outubro, Dia da Ave, às 15 horas, em uma live pelo Facebook da Fundação de Cultura de MS.

O concurso tem por finalidade promover a produção audiovisual independente sobre o tema: “Aves do Mato Grosso do Sul em Imagens e Sons” e incentivar a observação e conservação de aves por meio do Cinema. Os três primeiros colocados receberão um Kit de Observação de Aves e brindes birding especiais. De acordo com a assessoria, a premiação é uma iniciativa do Museu da Imagem e do Som (MIS-MS), unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) com o Instituto Mamede de Pesquisa Ambiental e Ecoturismo (IMPAE), Editora Ecodidática e Secretaria de Estado de Cidadania e Cultura de Mato Grosso do Sul (SECIC).

Confira os três finalistas, ainda sem a classificação:

GABRIELLI RODRIGUES DA SILVA

A beleza da natureza e pássaros do sul do estado

KARINY KAORI SHIKASHO

Meu lindo sonho

LUIZ FELIPE PEREIRA MENDES

A Poesia das aves