Visitas em presídios de Mato Grosso do Sul continuam suspensas

Agepen Patronato Penitenciário

Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), resolveu prorrogar mais uma vez a suspensão das visitas presenciais nas unidades penais de Regime Fechado em Mato Grosso do Sul.



E a medida é para garantir maior proteção aos reeducandos, servidores e também familiares. O novo prazo é 24 de março e já foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE). De acordo com a Agepen, a operacionalização das visitas sociais virtuais continuará sendo uma alternativa para priorizar o contato familiar durante o cumprimento de pena de homens e mulheres em situação de prisão.



Também estão interrompidas as atividades de assistência religiosa e ações das instituições cadastradas nesta autarquia.