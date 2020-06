Vereadores analisaram 11 projetos e arquivaram um pedido de investigação

Na manhã desta terça-feira (09), aconteceu a 18ª sessão ordinária em Três Lagoas que precisou ser encerrada antes do horário de costume, devido problema na transmissão.

Divulgação Aliados do prefeito também contestaram o veto em favor do esporte local

Na sessão, foram analisados 11 objetos em pauta, sendo oito vetos, um relatório de comissão investigativa e dois projetos de lei.

Mais uma investigação contra possíveis irregularidades que estavam em pauta desde o último ano, foi arquivada.

Apenas um dos vetos foi derrubado. Trata-se do veto ao autógrafo da Lei nº 3.463, de 23 de outubro de 2018, que “dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Esportes de Base”. O vereador Gilmar Garcia, autor do projeto, pediu aos vereadores para derrubarem o veto. “Pensem com carinho nesse projeto, ele vai ajudar, principalmente, as crianças, o futebol de base etc. Além disso, o Fundo pode aceitar doações de empresas”, argumentou.

Até mesmo vereadores da base do prefeito foram contra o veto. “Sempre apoio e ajudo o esporte no município com doações”, ressaltou Jorginho do Gás.

O vereador Realino defendeu o veto, dizendo que a Secretaria Municipal de Esportes, Juventude e Lazer (Sejuvel) já dá o apoio e suporte necessário. “O Poder Executivo tem uma verba específica para esse fomento”, explicou.