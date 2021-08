Uber oferece desconto de até 25$ para quem vai se vacinar

Divulgação/PMCG

As pessoas que irão se vacinar contra a Covid-19 em Campo Grande, têm desconto de até R$ 25 na Uber, para se deslocar até os pontos de imunização previamente cadastrados. Desde o dia 1º de junho, início da parceria entre a Prefeitura de Campo Grande e a empresa, foram realizadas 700 viagens com desconto para quem foi se vacinar. Ao todo, a parceria prevê a disponibilização de aproximadamente 4 mil viagens, o equivalente a R$ 100 mil. Ainda restam aproximadamente R$ 82,5 mil em descontos a serem utilizados.

De acordo com a assessoria, a proposta da empresa é fornecer em todo o mundo 10 milhões de viagens gratuitas ou com descontos, para ajudar a assegurar que a mobilidade não seja uma barreira para se tomar a vacina. A Uber também firmou parceria com as prefeituras de Belo Horizonte, Maceió, Natal e Rio de Janeiro, os governos do Espírito Santo, da Paraíba, e de Pernambuco.

Além de apoiar os governos e prefeituras, a empresa também apoia a Central Única das Favelas (Cufa) permitindo que pessoas mais vulneráveis tenham uma opção de mobilidade para chegar aos locais de vacinação.

Veja como ativar o código de desconto:

1. Abra o aplicativo e selecione o menu (três linhas verticais no canto superior esquerdo)

2. Entrar no item “Wallet” ou “Pagamento” e rolar até a parte de baixo

3. Em “Promoções”, selecionar a opção “Adicionar código promocional” (Não vai funcionar como “voucher”)

4. Digite o código VACINACG

5. O código funcionará das 7h da manhã até as 18h.

Ao inserir o código promocional no aplicativo, o usuário, automaticamente, ganha um desconto de R$ 25. Caso a viagem custe menos ou até esse valor, o cidadão faz o percurso de graça. Para conseguir o desconto, a viagem precisa terminar ou começar no local de vacinação, o código não terá efetividade se o usuário colocar o ponto de atendimento como uma parada.