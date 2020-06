Três bairros da Capital recebem Fumacê

Tamanho do texto

O combate ao mosquito Aedes aegypti segue nesta quinta-feira (18) em três bairros de Campo Grande e no Distrito de Anhanduí, com a borrifação do Fumacê. Os trabalhos ocorrem entre 16h e 22h30 nos seguintes locais: Chácara Cachoeira, Pioneira e Rita Vieira e o Distrito de Anhanduí.