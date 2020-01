Detran adota a placa Mercosul no Estado

Divulgação/ MSGOV Nova placa será adotada em todos os países do Mercosul: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai

A Placa Mercosul será adotada pelo Detran/MS a partir do dia três de fevereiro. Conforme divulgado em nota, o formato foi instituído em junho do ano passado pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), por meio da portaria 780.



O diretor-presidente do Detran-MS, Luiz Rocha, afirmou em uma coletiva à imprensa, nesta segunda-feira (20), que a nova placa será exigida para os veículos novos, os que forem transferidos de município ou de Estado e para os que tiverem a identificação danificada.



Outros casos que exigirão a nova placa são: veículos que tiverem mudança de categoria; registro de furto, extravio ou roubo da placa; perda ou danos no lacre ou tarjeta e os veículos que tiverem que fazer a instalação da segunda placa traseira de engates para reboques ou carroceria intercambiável.



Por fim, proprietários que quiserem trocar a placa voluntariamente também poderão.