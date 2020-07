Toque de recolher vai começar às 20 horas em Campo Grande

Tamanho do texto

Reprodução/Facebook Novo horário do toque de recolher imposto pelo Prefeito Marcos Trad em Campo Grande

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, anunciou nesta terça-feira uma mudança nas regras do toque de recolher na cidade. A medida foi tomada com base no aumento da ocupação de leitos de UTI da rede pública municipal. Segundo a secretaria de saúde, dos 223 leitos de UTI, 161 estão ocupados, ou 72% da capacidade ocupada.

O toque de recolher começa às 20 horas e vai até as 5 horas do dia seguinte, a partir de quarta-feira até o dia 19 de julho.

Marquinhos justificou que os leitos de UTI da rede pública municipal não são exclusivos para pacientes de Covid-19, e atendem também pacientes que sofrem infartos ou acidentes de trânsito. Nos últimos dias, segundo o prefeito, sete pessoas deram entrada em UTI após se envolverem em acidentes.

Também por meio de decreto, a prefeitura determinou redução na capacidade de público para até 40% do máximo em estabelecimentos como comércios, academias e igrejas. "São apenas 12 dias. Por isso pedimos calma e compreensão", disse Marquinhos.