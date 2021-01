Toque de recolher é prorrogado até 21 de janeiro em Campo Grande

Anderson Ramos/Capital News A publicação saiu em edição extra do Diário Oficial do Município

Nesta segunda-feira (04), a prefeitura de Campo Grande prorrogou o toque de recolher das 5h às 22h, exceto para serviços essenciais, até o dia 21 de janeiro. Com o objetivo de conter o avanço da pandemia de Covid-19. A prorrogação foi publicada em edição extra do Diário Oficial do município.

De acordo com o decreto, a prorrogação mantém medidas restritivas que já estavam em vigor como:

Determina lotação máxima de 40% em estabelecimentos e atividades com atendimento ao público, incluindo igrejas, e com limite máximo de 80 pessoas;

Proibição do compartilhamento de objetos, inclusive narguilés e tererés;

Funcionamento dos shoppings das 10h às 22h;

Funcionamento do varejo das 8h às 21h;

Suspensão dos cartões do transporte coletivo para estudantes;

Liberação dos cartões do transporte coletivo para idosos das 9h às 16h;

Limitação da capacidade do transporte coletivo de 70% e horário de funcionamento das 5h às 23h.

Também está em vigor no estado um decreto do governo do estado instituindo toque de recolher também das 5h às 22h. Com prazo final no dia 9 de janeiro.