Terça-feira de muito calor em Mato Grosso do Sul

Edemir Rodrigues/Portal MS

Para esta terça-feira (23) as condições são de céu claro a parcialmente nublado na maior parte do Estado, com exceção para as regiões sudoeste e sul onde as chuvas devem ocorrer de forma isolada. A umidade relativa do ar neste dia pode variar entre 40% a 95%, e ventos com intensidade fraca a moderada com rajadas em pontos isolados podem ocorrer.

As temperaturas podem registrar mínima de 19°C e máxima de 35°C, enquanto na capital a variação está estimada em 21°C a 31°C. Em Campo Grande, pela manhã a previsão é de sol e aumento de nuvens, já no período da tarde e à noite estão previstas pancadas de chuva. Em Dourados máxima de 33°C e mínima de 22°C, Ponta Porã máxima é de 32°C e mínima de 22°C, Corumbá máxima de 35°C e mínima de 24°C, Coxim máxima de 36°C e mínima de 23°C e Três Lagoas máxima de 35°C e mínima de 23°C.