Tempo segue instável no Estado

Claro a parcialmente nublado passando a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas especialmente na faixa norte, essa é a previsão para terça-feira (5) em Mato Grosso do Sul. A umidade relativa do ar terá máxima de 85%, sendo que temperatura pode variar entre 22ºC a 40ºC.

Em Campo Grande a mínima será de 24°C a 35°C. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Dourados máxima de 35°C e mínima de 23°C, Ponta Porã máxima é de 35°C e mínima de 23°C, Corumbá máxima de 40°C e mínima de 25°C, Coxim máxima de 39°C e a mínima 21ºC, Três Lagoas máxima de 37°C e mínima de 22°C.