Tempo segue instável em Mato Grosso do Sul

Previsão estendida do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), aponta que até a próxima sexta-feira (08) os acumulados podem variar entre 30-60 mm no extremo sul, e entre 5-20 mm no restante do Estado.

Segundo o Climatempo, uma forte queda da pressão atmosférica está ocorrendo entre o Brasil, o Paraguai e a Argentina e estimulando a formação de mais nuvens de chuva.

Em Campo Grande a mínima será de 24°C e a máxima de 32°C. Em Dourados mínima de 23°C e máxima de 38°C, Ponta Porã mínima 22°C e máxima de 36°C, Corumbá mínima de 28°C e máxima de 40°C, Coxim mínima de 24°C e máxima de 39°C e Três Lagoas mínima de 23°C e máxima de 33°C.