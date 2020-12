Sete leitos de UTI Adulto são prorrogados em MS

Arquivo/Portal MS Leitos de UTI

O Ministério da Saúde prorrogou sete leitos de UTI Adulto em Mato Grosso do Sul. O ministério já prorrogou 18.166 leitos de UTI em todas as regiões do país para auxiliar aos estados e municípios no enfrentamento à pandemia. As prorrogações atendem as demandas dos entes federados.

Ao todo, 26 estados e o Distrito Federal que já receberam reforço com recursos para oferecer melhor assistência à população no combate à pandemia.

Ao todo, foi repassado R$ 672 mil ao estado para o custeio dessas unidades, por um período que pode ser de 30, 60 ou 90 dias, de acordo com a demanda. As portarias que autorizam a prorrogação do custeio dos leitos foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) nesta sexta-feira (18). No total, já foram prorrogados em todo o país 18.166 leitos de UTI solicitados por estados e municípios. O valor repassado pelo Governo Federal é de R$ 1 bilhão, pago em parcela única.

A medida fortalece a assistência intensiva no Sistema Único de Saúde (SUS) e leva atendimento para a população em todo o país. Os recursos são repassados a partir da publicação das portarias no Diário Oficial da União. Para o enfrentamento à Covid-19 o Ministério da Saúde dobrou o valor de custeio habitual para leitos de UTI, passando de R$ 800 para R$ 1.600. Os gestores dos estados e municípios recebem o valor antes mesmo da ocupação do leito.