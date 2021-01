Sesau solicita 347 mil doses de vacina contra Covid ao Butantan

Agência Brasil Documento foi encaminhado ao Instituto Butantan

Nesta terça-feira (05), a prefeitura de Campo Grande encaminhou documento ao Instituto Butantan encomendando 347 mil doses de vacina Coronavac, para ser entregue ainda neste mês de janeiro, segundo a Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau).

De acordo com a superintendente de vigilância em saúde, Veruska Lahdo, no mês de dezembro já havia um primeiro pedido, porém, o documento agora solicita mais que o dobro das primeiras doses do imunizante.

Ainda conforme Lahdo, "São duas doses para cada pessoa, então, se temos uma população prioritária de cerca de 174 mil, o pedido é de 347 mil porque dobra, já que são duas doses da vacina. São os mesmos que tomam a vacina de Influenza, menos gestantes e crianças. Aí tem profissional de saúde, idosos, indígena, pessoal de salvamento, professor e outros", afirma.

Segundo a Sesau, estão previstas a entrega de 121.736 doses, sendo 35% do pedido, no mês de janeiro. E outras 156.517 doses em fevereiro, correspondendo a 45% do pedido. Já no mês de março, seriam os 20% restante, resultando em 69.564 doses. No entanto, o documento ainda fala que novas doses podem ser solicitadas, com entrega prevista para maio deste ano.

Com relação ao início da aplicação, a Sesau ressalta que vai depender do retorno do Butantan, em relação a disponibilidade de doses. No entanto, a intenção é começar a imunização, ainda em janeiro, em Campo Grande.

Já no município de Corumbá, região oeste do estado, o prefeito Marcelo Iunes (PSDB), comentou que encaminhou ofício ao governo de São Paulo, apresentando interesse na compra de 30 mil doses da Coronavac.

A prefeitura de Corumbá justifica o pedido dizendo que as vacinas que serão enviadas pelo Ministério da Saúde, no programa nacional de vacinação, e pelo Governo do Estado, talvez não sejam suficientes para população.