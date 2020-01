Servidores já podem sacar o Salário de dezembro

Tamanho do texto

Divulgação/ Portal MS ..

O salário dos servidores públicos estaduais estará disponível para saque no sábado (04). O equilíbrio nas contas públicas do Estado permitiu o planejamento que movimentou a quantia de R$ 1,4 bilhão nos últimos 30 dias em Mato Grosso do Sul. O montante é a soma das folhas de novembro, 13° salário, e dezembro.

De acordo com assessoria a folha referente ao mês de dezembro foi depositada nas contas bancárias na sexta-feira (03), e corresponde ao pagamento de servidores ativos, inativos e pensionistas.