Divulgação Senai entrega oito respiradores hospitalares consertados à Saúde de MS

O Senai entregou esta semana oito respiradores à Secretaria Estadual de Saúde. Os equipamentos passaram por manutenção em uma estrutura instalada temporariamente no Senai Empresa, em Campo Grande, e que foi adaptada especialmente para o reparo dos equipamentos.

“A demanda por leitos é crescente devido à expansão da doença do nosso Estado. Esse apoio do Sistema Fiems e do Senai possibilita, na escassez desses equipamentos no mercado, que as unidades de saúde do nosso estado tenham condições de atender a todos e aumente as chances de recuperarmos mais pacientes. Seremos eternamente gratos por esse trabalho”, disse o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, ao receber os equipamentos.

O secretário municipal de Saúde de Campo Grande, José Mauro de Castro Filho, acrescentou que o reforço vem em boa hora também porque os preços dos respiradores dispararam no mercado desde o início da pandemia.

“No momento em que os preços estão praticamente cinco vezes maiores de que os valores de mercado, o conserto desses respiradores que estavam impossibilitados de ser utilizados vai aumentar a expansão de leitos”, analisou.

Outros sete respiradores ainda estão em fase de calibração para serem devolvidos aos hospitais. Desde o início da pandemia, o Senai já recebeu 120 equipamentos para conserto e, desses, 94 já foram recuperados, 12 ainda estão em manutenção e dez foram descartados.