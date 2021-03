Senai Empresa oferece desconto de 50% aos consumidores

Divulgação/Fiems Senai Empresa

Em comemoração ao Dia do Consumidor, celebrado na última segunda-feira (15), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) Empresa está oferecendo durante todo o mês de março desconto de 50% na licença de um ano do Sistema Senai de Manutenção Industrial (SSMI). O software permite a otimização e a melhora na gestão de ativos de empresas realizando planejamento preventivo e preditivo das manutenções, por meio de indicadores de performance a plataforma apoia a tomada de decisões.

Com o desconto, válido até 31 de março, a mensalidade do SSMI cairá de R$ 189,90 para R$ 94,90 durante um ano. Conforme a assessoria, o contratante terá acesso total aos módulos do sistema, o que inclui gestão de ativos, frotas, almoxarifado, serviços e indicadores; número ilimitado de usuários; gestão de até 200 ativos; e suporte da equipe de engenheiros e técnicos do Senai, além de ser tudo 100% online.

Coordenador da área de Manutenção Industrial do Senai Empresa, Jeancarlos Lucietto explica que o SSMI é um sistema intuitivo utilizado por diversas empresas na gestão de ativos, frotas e máquinas agrícolas, e destaca que atualmente mais de 40 mil ativos são geridos em sete estados diferentes do País. “Qualquer empresa que possua máquinas, equipamentos, veículos e edificações, e queira otimizar uso destes ativos pode utilizar o nosso software. Com o SSMI você consegue controlar os custos de manutenção e ter o domínio das máquinas e equipamentos, escolhendo o melhor momento para as manutenções, evitando paradas inesperadas que impactam a produção”, ressaltou Jeancarlos Lucietto via assessoria.

Serviço:

Mais informações podem ser obtidas no site do Senai Empresa: http://www.senaiempresa.ms.senai.br/mesdoconsumidor/ ou pelos telefones (67) 3311-8533 e (67) 99220-0974 (WhatsApp).