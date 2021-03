Sectur anuncia o adiamento de eventos culturais

Divulgação/PMCG Sede da Sectur em Campo Grande-MS

Em concordância ao decreto municipal n. 14.683 de 19 de março de 2021, que institui a restrição de diversas atividades em Campo Grande no período de 22 a 27 de março, os eventos virtuais programados pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) foram adiados. Conforme a secretaria, as novas datas ainda serão definidas de acordo com as normativas vigentes. Entre os eventos adiados está a programação musical online do Projeto Quatro Estações e agenda teatral da Sectur, em comemoração do Dia do Teatro, comemorado no dia 27 de março.

Secretário municipal de Cultura e Turismo, Max Freitas explica que os eventos e atrações culturais serão realizados após o término do período de restrição. “Iremos seguir com as atrações já divulgadas anteriormente e sempre seguindo todas as normativas da Prefeitura”, destacou via assessoria.

Serviço:

As novas datas dos eventos promovidos pela Sectur serão divulgados por meio das redes sociais: @secturcg.