Podcast Guia+Saúde abre 2025 com inspirador relato de superação de Isa Santos

O Podcast Guia+Saúde começou o ano de 2025 com uma entrevista emocionante com a jornalista e paciente oncológica Isa Santos, que compartilhou sua jornada de superação desde o diagnóstico de câncer de mama em 2017. Conduzido por Vivianne Nunes, o episódio abordou os desafios emocionais e físicos enfrentados por Isa, incluindo quimioterapia, radioterapia e a menopausa precoce induzida quimicamente.

Durante o bate-papo, Isa destacou o impacto do acompanhamento psicológico no processo de cura e a importância do diagnóstico precoce. “O câncer não foi o que quase me matou, mas sim a saúde mental abalada por tantas perdas e lutos acumulados. É fundamental buscar ajuda e apoio emocional durante o tratamento”, afirmou.

Além de falar sobre os desafios, ela ressaltou como a fé e o suporte familiar foram essenciais para seguir em frente, destacando o diálogo aberto com suas filhas e a relevância de manter uma rede de apoio. Isa também utiliza suas redes sociais e o projeto Sobre Vidas para inspirar e informar outras pessoas em tratamento, e anunciou o lançamento de seu livro "De Peito Aberto – Existe Vida Após o Câncer", previsto para outubro de 2025.

O Podcast Guia+Saúde, produzido pela Agência VW Comunicação, é transmitido semanalmente no YouTube e se destaca ao abordar temas essenciais ligados à saúde física, mental e espiritual, promovendo conscientização e diálogos inspiradores.

ESPERANÇA E SUPERAÇÃO NO TRATAMENTO ONCOLÓGICO | Isa Santos | Guia+Saúde Podcast