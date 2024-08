Hospital Regional da Costa Leste recebe selo de qualidade em gestão de UTI

Fernanda Oliveira

Capital News



Divulgação Hospital Regional

Divulgação Hospital Regional



O Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé, localizado em Três Lagoas, foi recentemente reconhecido com o selo ‘Gestão de Indicadores de Qualidade e Desempenho’ pela AMIB (Associação de Medicina Intensiva Brasileira) e pela Epimed Solutions. Esse selo é um reconhecimento da excelência no gerenciamento de indicadores de qualidade e desempenho da UTI Adulto do hospital, gerida pelo Instituto Acqua em parceria com a SES (Secretaria de Estado da Saúde).

A concessão do selo é dada às UTIs que seguem rigorosamente a RDC-7 da ANVISA, utilizando o sistema Epimed Monitor. Esse sistema contribui significativamente para a melhoria da qualidade da medicina intensiva no Brasil, focando na segurança e no cuidado dos pacientes. "Esse reconhecimento reforça nosso compromisso em oferecer um atendimento de excelência, sempre priorizando a segurança dos pacientes", afirma Paulo Henrique da Silva Souza, coordenador da UTI Adulto.

O trabalho realizado pelo hospital permite a análise comparativa de eficiência com outras UTIs, ajudando na identificação de áreas de melhoria, o que resulta em maior qualidade no atendimento e na redução de custos operacionais. Com o selo, a UTI do hospital se posiciona como uma referência na região, evidenciando a importância do gerenciamento de indicadores na promoção de um atendimento mais eficiente e seguro.Henrique Schultz, diretor-geral do hospital, destacou a relevância desse trabalho integrado com a AMIB e a Epimed, que, além de fortalecer o sistema de saúde local, contribui para os indicadores nacionais do SUS. "Estamos aprimorando continuamente nossos processos, o que beneficia diretamente os pacientes, que contam com um atendimento mais seguro e qualificado", concluiu o diretor.