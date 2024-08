Hemosul pode ajuda da população após enfrenta nova queda nas doações de sangue

Fernanda Oliveira

Hemosul alerta baixo estoque de sangue

A Rede Hemosul MS enfrenta uma nova queda no número de doadores. Embora campanhas de incentivo sejam essenciais para atrair novos voluntários, é crucial que o número de doações se mantenha estável ao longo do ano para garantir a segurança dos estoques de sangue e hemocomponentes.

Marina Sawada Torres, coordenadora da Rede Hemosul MS, destaca que a instituição atende todo o Estado e enfatiza a importância da regularidade das doações. “Para atender à demanda dos hospitais e garantir a disponibilidade de componentes sanguíneos essenciais, as doações precisam ser constantes,” afirma Torres.

A diminuição nas doações ameaça a capacidade do Estado de Mato Grosso do Sul em suprir as necessidades de cirurgias e tratamentos médicos que dependem de sangue.A necessidade de doações de todos os tipos sanguíneos é urgente, especialmente dos tipos O- e O+, que são os mais requisitados. A doação é um processo seguro, rápido e pode ser repetido regularmente. Para doar sangue, é necessário comparecer a uma unidade de coleta com documento oficial com foto, ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável), pesar 51 kg ou mais e estar bem alimentado e hidratado.

Para doar, pode estar indo em qualquer uma dos três endereços:

HEMOSUL COORDENADOR

Avenida Fernando Correa da Costa, 1.304 – CentroSegunda a Sexta: 7h às 17hSábado: 7h às 12h

HEMOSUL HRMS

Rua Engenheiro Lutero Lopes, 36 – Aero RanchoSegunda a Sexta: 7h às 12h

HEMOSUL SANTA CASA

Rua Rui Barbosa, 3.633 – CentroSegunda a Sexta: 7h às 12h