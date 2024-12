Corpos de vítimas da Covid só podem ser exumados após 5 anos

Viviane Freitas

Capital News



Divulgação Prefeitura de Ponta Porã iniciou um processo administrativo disciplinar para investigar possíveis falhas de segurança no cemitério.

Divulgação

Prefeitura de Ponta Porã iniciou um processo administrativo disciplinar para investigar possíveis falhas de segurança no cemitério.

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), anunciou que pessoas que faleceram durante a pandemia de Covid-19 e foram sepultadas em cemitérios da cidade serão exumadas. Esse procedimento ocorre após o período de cinco anos, conforme previsto pela legislação. A Sesau está preparando uma resolução que trará orientações específicas sobre o manejo dos corpos durante a exumação.

A nota técnica, publicada no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) nesta sexta-feira (27), descreve as diretrizes para a exumação de cadáveres que foram sepultados em sacos plásticos ou materiais impermeáveis durante a pandemia. A orientação considera a falta de informações sobre a viabilidade viral post mortem, mencionando ainda que a viabilidade foi observada em corpos conservados em câmaras frias até 17 dias após a morte.

A resolução determina que o prazo mínimo para exumação é de cinco anos após o falecimento, e de dois anos no caso de crianças até seis anos. Esse prazo visa garantir a segurança dos profissionais envolvidos na exumação, levando em conta a decomposição do corpo e o risco de contaminação. A recomendação está alinhada com as normas de segurança para evitar riscos à saúde durante o processo.

O procedimento de exumação inclui etapas detalhadas para garantir a integridade dos profissionais. Após a remoção da tampa do caixão, o zíper do saco impermeável deve ser aberto com cuidado, ou o material deve ser cortado para avaliar o estado de conservação do corpo. Se o corpo ainda estiver íntegro, o caixão deve ser fechado novamente e o procedimento será repetido após o prazo mínimo de dois anos.

A exumação deve ser feita sob a responsabilidade dos órgãos ou entidades que gerenciam os cemitérios, sempre respeitando os prazos e a legislação vigente. Caso seja necessário, a exumação pode ser autorizada antes do prazo, desde que haja interesse público ou um pedido judicial.