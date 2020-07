Divulgação Saúde dos motoristas de ônibus é alvo de campanha em Campo Grande

O SEST SENAT (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) promove esta semana uma ação de cuidados com a saúde de motoristas em Campo Grande.

Essa é a primeira semana do projeto Transportando Saúde nas Cidades – Fase Ônibus realizada em 2020. As equipes do SEST SENAT darão orientações e informações de saúde aos profissionais, especialmente relacionadas à prevenção ao novo coronavírus. Os atendimentos serão promovidos em terminais, unidades do SEST SENAT, garagens de empresas de transporte coletivo, entre outros.

Veja, abaixo, os locais onde ocorrerá o Transportando Saúde em Campo Grande:

20/julho

Terminal Guaicurus - das 6h às 10h

Terminal Bandeirantes - das 6h às 10h

Peg Fácil Planeta Real - das 6h às 10h

Terminal Julio de Castilho - das 15h às 19h

Terminal Gen. Osório - das 15h às 19h

Peg Fácil 13 de maio - das 15h às 19h

21/julho

Terminal Julio de Castilho - das 6h às 10h

Terminal Gen. Osório - das 6h às 10h

Peg Fácil 13 de maio - das 6h às 10h

Terminal Guaicurus - das 15h às 19h

Terminal Bandeirantes - das 15h às 19h

Peg Fácil Planeta Real - das 15h às 19h

22/julho

Terminal Hercules Maymone - das 6h às 10h

Terminal Moreninhas - das 6h às 10h

Peg Fácil Planeta Real - das 6h às 10h

Terminal Nova Bahia - das 15h às 19h

Terminal Gen. Osório - das 15h às 19h

Peg Fácil Afonso Pena - das 15h às 19h

23/julho

Terminal Guaicurus - das 6h às 10h

Terminal Bandeirantes - das 6h às 10h

Terminal Morenão - das 6h às 10h

Terminal Nova Bahia - das 15h às 19h

Terminal Aero Rancho - das 15h às 19h

Peg Fácil Shopping - das 15h às 19h

24/julho

Terminal Julio de Castilho - das 6h às 10h

Terminal Nova Bahia - das 6h às 10h

Terminal Aero Rancho - das 6h às 10h

Terminal Hercules Maymone - das 15h às 19h

Peg Fácil Planeta Real - das 15h às 19h