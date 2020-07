Santa Casa de Campo Grande abre mais 10 leitos de UTI para Covid-19

ms.gov.br Santa Casa da Capital abre mais 10 leitos de UTI para Covid-19

Dez novos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para tratamento de pacientes com Covid-19 foram ativados na Santa Casa de Campo Grande nesta terça-feira (21). A melhoria é fruto de parceria entre o Governo do Estado e o município de Campo Grande.

A ativação de novos leitos na Capital se soma às cinco UTIs inauguradas esta semana no Hospital do Pênfigo, e aos 37 leitos disponibilizados na semana passada, sendo 20 no Hospital Proncor, 10 na Clínica Campo Grande e sete no Hospital El Kadri, além de 18 leitos de retaguarda no Hospital do Câncer Alfredo Abrão.

Para o secretário estadual de Saúde Geraldo Resende, todo esse esforço tem o objetivo de preparar Campo Grande e os demais municípios de Mato Grosso do Sul para o atendimento aos pacientes da Covid-19. No entanto, ele reforçou a necessidade de colaboração de todas as pessoas.

O prefeito Marquinhos Trad destacou a parceria entre as secretarias Estadual e Municipal de Saúde na articulação para a abertura de vagas na rede hospitalar da Capital. “Essa atuação conjunta nos possibilita a seguir os protocolos da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a pandemia; entre eles, o aumento dos leitos. E é o que estamos fazendo”.

De acordo com o presidente da Santa Casa, Heber Xavier, a abertura dos novos leitos contou com o apoio do Ministério da Saúde, que encaminhou 10 respiradores utilizados à beira de leitos e outros 20 respiradores de transporte, bem como da Secretaria Estadual de Saúde, que repassou os monitores, equipamentos essenciais na estruturação das UTI’s.