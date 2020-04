Tamanho do texto

Salário dos servidores de Campo Grande estará disponível na sexta-feira

O salário referente ao mês de março, dos servidores públicos municipais, estará na conta dos trabalhadores ativos, aposentados e pensionistas, nesta sexta-feira (3), disponível para saque dos correntistas do Bradesco, a partir das 16 horas.

A administração municipal está quitando a folha de pagamento antes do vencimento do prazo, que é no 5º dia útil de cada mês.

A prefeitura recomenda aos servidores que realizem as operações bancárias de casa, utilizando a internet, a fim de evitar a aglomeração nos caixas de autoatendimento.