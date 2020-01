Revitalização de praça beneficiará 5 mil moradores

Divulgação/ MSGOV Obras serão executadas pela Agesul com emenda federal de R$ 481 mil

A revitalização da Praça Serro Azul sairá do papel. Localizada na Vila São Jorge da Lagoa em Campo Grande, moradores esperam pela obra a mais de 20 anos.



O pronunciamento foi feito por Carlos Alberto de Assis, secretário especial de gestão política da Capital, ainda neste sábado (25). Na assinatura da ordem de início das obras, o secretário lembrou de diversas obras que o Governo vem anunciando na Capital, como a 2° entrada para as Moreninhas, e o recapeamento e revitalização da Avenida Mato Grosso.



Segundo lideranças comunitárias da região, a obra deve beneficiar cerca de 5 mil pessoas que residem na região, além de finalizar uma espera de 20 anos. Antes usado como ponto de usuários de drogas, os próprios moradores fizeram pequenas mudanças para que a praça se tornasse mais segura e visitável, agora com o projeto, o espaço pode se tornar um dos principais pontos de lazer da área.



Entre as melhorias estão: rampas de acesso para cadeirantes, piso tátil, playground com brinquedos de eucalipto tratado e piso de grama sintética, e uma academia ao ar livre com equipamentos destinados a prática regular de exercícios físicos.



Ao todo, serão investidos R$ 481.882,71 mil para a finalização do projeto. O pedido para a obra partiu do vereador Ademir Santana, já a verba foi conquistada por emenda federal.