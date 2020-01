Divulgação/PMCG Rede de saúde mental recebe R$5 milhões para qualificação e habilitação

Campo Grande passará a contar neste ano com R$5 milhões a mais para custeio e investimento nos serviços de saúde mental, o que consequentemente oportunizará a ampliação e melhora na oferta dos atendimentos prestados à população campo-grandense, com a habilitação e qualificação de diferentes unidades da Rede de Atenção Psicossocial (Raps).

Conforme relatório da Coordenadoria da Rede de Atenção Psicossocial (Crap), o Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Álcool e Drogas III, inaugurado em 2016, passou a ser reconhecido na modalidade IV, o que garantiu o incremento de R$295 mil passando de R$408 mil para aproximadamente R$710 mil, somado ao recurso do Governo do Estado.

De acordo com isso, Campo Grande passa ser um dos poucos municípios do País com mais de 500 mil habitantes com o serviço em funcionamento, em atendimento a Portaria Nº 3.588, do Ministério da Saúde, de 21 de dezembro de 2017. Durante o processo de habilitação e qualificação o número de leitos de acolhimento passou de 12 para 20 e a unidade passou a funcionar 24 horas.

Outro serviço habilitado foi a Residência Terapêutica “Miguel de Cervantes”, no bairro Giocondo Orci. A unidade foi inaugurada em novembro do ano passado e contará com incremento de R$30 mil.

O Ambulatório de Saúde Mental tipo III e a equipe EAP -Integra também tiveram as habilitações publicadas, tendo um aumento de R$90 mil em recursos para custeio.

Além das habilitações e qualificações, o município recebeu no ano passado o repasse pontual de R$290 mil de incentivos referentes a qualificação dos Caps Afrodite Doris Contis e Infanto Juvenil (I.J) e para implantação do Caps Álcool e Droga Coophavilla II e da Unidade de Acolhimento Infanto Juvenil “Aprendendo a voar fora da asa”, previstos para este ano.