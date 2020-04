Quina acumula e pode pagar R$ 1,6 milhão

Tamanho do texto

A. Ramos/ Capital News Apostas podem ser feitas em qualquer lotérica oficial

Quina, Timemania e Dia de Sorte não tiveram nenhum ganhador nesta quinta-feira (03) e tiveram os prêmios acumulados. Nesta sexta-feira (3) a Quina sorteia um prêmio estimado em R$ 1,6 milhão.

Conforme a Caixa Econômica Federal, o concurso 5236 ainda teve 49 apostas que completaram a quadra e ganharam R$ 6.082,01 cada. Outras 2.418 apostas fizeram o terno e embolsaram R$ 185,33 individualmente. A Timemania pode sortear no próximo sábado (04) R$ 8,5 milhão, sete ganhadores acertaram seis números e levaram o prêmio de R$ 19.497,69, na quina 152 apostas ganharam R$R$ 1.282,74, já a quadra foram 2657 apostas ganhadoras, R$ 9,00 e no terno 26272 apostas ganhadoras, R$ 3,00. O time do Coração foi XV PIRACICABA/SP e 5158 apostas ganhadoras, levaram R$ 7,50.

Já o Dia de Sorte acumulou para R$ 650 mil, teve como mês da sorte Agosto e o próximo sorteio acontece no sábado (04). Ninguém acertou os sete números, porém 42 apostas levaram R$ 2.579,57, ao acertar seis dezenas. Na quina foram 1973 apostas ganhadoras, R$ 20,00 e na quadra 22983 apostas ganhadoras, R$ 4,00. No mês da sorte 76044 apostas ganhadoras, levaram R$ 2,00.

Confira os resultados das outras loterias da Caixa:

MEGA-SENA

09 15 20 29 30 42

1 GANHADOR: R$ 4.906.932,90

Concurso 2248 - Quarta-feira, 1 de Abril de 2020

LOTOFÁCIL

0103070911

1213141617

1920212224

3 GANHADORES

Concurso 1948 - Quarta-feira, 1 de Abril de 2020

QUINA

13 38 51 62 74

ACUMULOU!

Concurso 5236 - Quinta-feira, 2 de Abril de 2020

LOTOMANIA

0006222531

3240414246

5556626869

7283869498

ACUMULOU!

Concurso 2061 - Terça-feira, 31 de Março de 2020

TIMEMANIA

04 24 37 62 64 73 79

ACUMULOU!

Concurso 1466 - Quinta-feira, 2 de Abril de 2020

DIA DE SORTE

10 15 17 18 21 22 23

ACUMULOU!

Mês de Sorte: Agosto

Concurso 285 - Quinta-feira, 2 de Abril de 2020