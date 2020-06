Prefeitura de Nova Andradina decreto toque de recolher

Tamanho do texto

Jornal da Nova Decreto foi publicado na segunda-feira

Prefeitura de Nova Andradina decretou o fechamento do comércio aos domingos e o toque de recolher a partir das 21h. As novas medidas foram publicadas na segunda-feira (29) por meio do decreto municipal n° 2.564.

De acordo com as normas estabelecidas, excepcionalmente nos dias 5 de julho e 12 de julho de 2020, os estabelecimentos privados e a feira livre não poderão funcionar para atendimento interno e externo, com exceção dos considerados extremamente essenciais, como farmácias e postos de combustíveis.

As igrejas e as atividades religiosas de qualquer natureza podem funcionar até às 20h. Segundo o site Jornal da Nova, as academias, centro de ginástica e estabelecimentos de condicionamento físico das 5h às 20h30.

Sobre o toque de recolher foi determinado que todas as pessoas devem permanecer em casa, das 21h às 4h. Com exceção daquelas que comprovadamente necessitem sair no horário vedado. O decreto será válido, inicialmente, por 15 dias.