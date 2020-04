Prefeitura de Campo Grande abre em meio período até 24 de abril

PMCG

A partir da próxima terça-feira (7), as repartições públicas da Prefeitura de Campo Grande vão funcionar em regime de 5 horas corridas, entre 8h30 e às 13h30. Como parte da estratégia para evitar aglomeração e a disseminação do Coronavírus, além de reduzir a pressão sobre o transporte coletivo, o prefeito Marquinhos Trad (PSD) baixou decreto que reduz em 50% o efetivo de servidores no expediente presencial.

De acordo com o documento, caberá a chefia de cada repartição definir a periodicidade do sistema de rodízio. Durante este período, o atendimento ao público será reduzido na Central de Atendimento ao Cidadão, com a manutenção do distanciamento mínimo de 1,5 metro entre uma pessoa e outra.

Os funcionários que estiverem ou residam com pessoas do grupo de risco cumprirão jornada de 6 horas em regime de teletrabalho. Estão neste grupo, quem tem doenças cardiovasculares ou pulmonares; imunodeficiência de qualquer espécie; transplantados; – maiores de 60 anos; gestantes e lactantes ou que apresentem sintomas da doença transmitida pelo vírus COVID-19.

A execução do regime em teletrabalho abrangerá tarefas habituais e rotineiras desenvolvidas pelo servidor, quando passíveis de serem realizadas de forma não presencial. O horário de expediente poderá ser ajustado conforme a necessidade de serviço da repartição a que o funcionário estiver vinculado.