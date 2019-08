Prefeitura conclui desassoreamento do Córrego Réveillon

Diogo Gonçalves/ PMCG Operação que mobilizou duas máquinas retroescavadeiras e 8 caminhões

A prefeitura de Campo Grande concluiu o desassoreamento das nascentes do Córrego Réveillon, nos altos da Avenida Mato Grosso. Na ocasião foram retirados, cerca de 4 mil metros cúbicos de areia, numa operação que mobilizou duas máquinas retroescavadeiras e 8 caminhões. As águas do Réveillon, que desaguam no Prosa , e mais o Joaquim Português, formam os lagos do Parque das Nações.

Na oportunidade foi aumentado para 2,5 metros de altura a barragem para contenção de sedimento na “boca” de entrada da galeria de águas pluviais construída sob a pista. Será feita uma manutenção periódica desta barragem com retirada de areia. Nesta quarta-feira, equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos estão reconstruindo parte da parede da tubulação que deságua na nascente, danificada pela força da enxurrada.

Para o superintendente de Serviços Públicos da Sisep, engenheiro civil Medhi Talayeh, a ação desenvolvida na nascente do Réveillon é uma medida de preventiva até a construção do piscinão (com capacidade para 22 milhões de litros de água) que a Prefeitura planeja construir no local em 2020.

A conclusão será esta semana, para o acabamento do serviço, incluindo nivelamento de alguns pontos, reparos em meio fio e aplicação de capa asfáltica nas cabeceiras das pontes de travessia. O replantio de grama nos taludes será feita tão logo haja um período de chuva.

Do lago principal, que se espalha por 5 hectares, foram retirados aproximadamente 110 mil metros de cúbicos de areia em quase 10 mil viagens de caminhão. O trabalho no lago menor, iniciado dia 11 de junho, terminou duas semanas depois, dia 25. Foram retirados 15.474 metros cúbicos de areia, exigindo 1.500 viagens de caminhão.

Com as intervenções concluídas e as que estão planejadas, segundo o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, além de recuperar um cartão postal da Capital, os lagos terão um papel importante no controle de enchentes de afluentes do Córrego Prosa, que em dias de chuva mais intensa, transbordam na região do Shopping Campo Grande. Terão capacidade para armazenar 65 mil metros cúbicos de água, o equivalente a três vezes a capacidade do piscinão que será construído nos altos da Avenida Mato Grosso.