Prefeito recebe alta médica após 5 dias hospitalizado

Reprodução/Facebook Guerreiro aproveitou a publicação para agradecer a todos os profissionais da saúde

Prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro, recebeu alta médica na tarde desta quarta-feira, 24, após passar cinco dias internado para tratar cálculo renal. Guerreiro foi hospitalizado no último sábado, 20, quando sentiu forte cólica.

Em sua rede social, o prefeito comemorou a alta e agradeceu o carinho recebido durante os dias internado. Além disso, informou que o problema de saúde já vinha o importunando há meses.

“Hoje, graças a Deus, recebi alta. Estava internado no Hospital Auxiliadora tratando alguns problemas sérios que vinham me importunando há alguns meses e, por teimosia, vinha deixando de lado. Chegou um momento em que não deu pra deixar mais. Mas recebi o carinho de milhares de pessoas da minha querida Três Lagoas e de outras cidades e que me deram forças para aguentar todos esses dias trancado em um quarto de hospital.”, agradeceu o prefeito em publicação.

Guerreiro ainda aproveitou a oportunidade para agradecer e homenagear os profissionais de saúde. “Também recebi e percebi o carinho que os profissionais de saúde tratam todos os pacientes. Por isso quero render minhas homenagens e parabenizar todos os médicos, enfermeiras, atendentes, pessoal da higienização, da cozinha, da direção do Hospital [...], enfim, a todos que auxiliaram os médicos oferecendo todo seu amor e seu trabalho”, declarou. Por fim, Guerreiro ainda prometeu seguir as orientações médicas e cuidar mais da saúde.