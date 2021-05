Pessoas com 57 anos já podem se vacinar contra a Covid 19

Divulgação/PMCG Vacinação Covid-19

Neste sábado (29) a Prefeitura de Campo Grande fará plantão para a vacinação contra a Covid-19 de pessoas com 57 e 58 anos sem comorbidades e dos públicos prioritários estabelecidos no calendário da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

Além das pessoas de 57 e 58 anos sem comorbidades, caminhoneiros e trabalhadores industriais com 45 anos ou mais também poderão se vacinar, assim como quem tomou a primeira dose de Astrazeneca até o dia 28 de março.

O atendimento acontece durante todo o dia em mais de 30 pontos de imunização espalhados pelas sete regiões e distritos do município. De acordo com a assessoria, na quinta-feira, dia 27 de maio, o Ministério da Saúde deu aval para que o município pudesse ampliar o público contemplado na vacinação por faixa-etária. Campo Grande, inclusive, foi a primeira cidade a colocar a proposta em discussão, projetando a conclusão nas próximas semanas do atendimento a todos os grupos elencados no PNI.