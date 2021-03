Pesquisa de avalia opinião pública em relação ao STF, Senado e Câmara dos Deputados

Marcello Casal Jr/Agência Brasil Pesquisa ouviu 3.070 brasileiros

Instituto Ranking divulgou nesta quarta-feira (17), a pesquisa nacional que avalia a opinião dos brasileiros em relação a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF), Senado e Câmara dos Deputados. O instituto, sediado em Campo Grande desde 2002, pretende ocupar espaço no segmento de levantamentos das tendências eleitorais, os pesquisadores da empresa acompanharam as mudanças registradas nos últimos meses após o encerramento das atividades do Ibope, vendido para a inglesa Kantar.

A pesquisa realizada entre os dias 14 e 16 de março, com 3.070 pessoas e em 163 municípios brasileiros, mostra que a atuação do STF no país foi considerada ruim ou péssima por 36,9% dos entrevistados com idade a partir de 16 anos, 15,16% consideram a atuação do órgão boa/ótima e outros 40,65% consideram regular, 7,90% não souberam opinar ou não quiseram responder.

A atuação do STF vem num momento em que o órgão de cúpula do Poder Judiciário sofre constantes ataques, especialmente por simpatizantes do governo do Presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Conforme a assessoria, existem grupos solicitando o fechamento do Supremo. Inclusive está em andamento uma investigação de atentado contra o ministro Gilmar Mendes.

Em relação ao desempenho da Câmara dos Deputados, os resultados apontam que 47,11% consideram ruim ou péssimo, 10,03% ótimo/bom e 36,46% regular, 6,40% não sabem ou não responderam.

Conforme o levantamento o Senado é considerado por 44,72% ruim/péssimo, contra 13,65% de ótimo e bom, 34,20% regular e 7,43% dos entrevistados não sabem ou não responderam.