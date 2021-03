Pesquisa aponta diferença de preço em 780,77% em hortifrútis

Divulgação Hortifrútis

O levantamento foi realizado no período de cinco a 12 de março em curso, abrangendo 20 locais entre atacadistas, supermercados, mercados e outros estabelecimentos onde os produtos estão expostos a venda. Na ocasião foram pesquisados preços de 102 tipos de hortifrutis. Do total, são divulgados preços e diferenças de 92 pelo fato dos restantes não terem sido encontrados em pelo menos, três dos locais.

A equipe de pesquisa da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor – Procon/MS, órgão integrante da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho – Sedhast, realizou pesquisa de preços de produtos hortifrutigranjeiros, os mais procurados pelas donas de casa.

Como detalhe, dos 92 itens a serem divulgados, 73 apresentaram diferença superior a 100 por cento com destaque para o quilo do jiló que pode ser adquirido por R$ 2,60 no Supermercado do Produtor ( avenida Gunter Hans 2 464) por R$ 2,60 enquanto no Folha Verde Hortifruti ( avenida Bom Pastor – Vilas Boas) não sai por menos de R$ 22,90 ou seja, variação de 780,77%.

De acordo com a assessoria, no trabalho realizado foi estabelecido, também, comparativo entre os preços praticados em 72 produtos no ano passado (2 020) e este ano. Desse total, 17 tiveram decréscimo (-0,56%) nos preços, no caso do quilo da uva Itália. Em se falando de aumento nos preços, o quilo da ameixa importada está mais caro em cerca de 137,94%. Para que se possa comparar, é necessário que os produtos apresentem as mesmas características.