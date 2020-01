Paulista é multado em R$ 75 mil desmatamento

Tamanho do texto

Desmatamento aconteceu desde 2017

Polícia Militar Ambiental de Aparecida do Taboado multou um paulista de 69 anos em R$ 75 mil por desmatamento ilegal de 14,36 hectares em área protegida de reserva legal. Caso foi descoberto na última quinta-feira (29). A supressão ilegal de 14,36 hectares de vegetação nativa de cerrado foi levantada por imagem de satélites e ocorrerá no ano de 2017.

Local era usado para pastagem

A área que fora suprida da Reserva Legal da fazenda já estava com plantio de pastagem, conforme divulgado pela PMA. Parte da madeira proveniente da vegetação desmatada encontrava-se em leiras no local. As atividades foram interditadas.

Autor também responderá por crime ambiental com pena de um a três anos de detenção. O infrator também foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.