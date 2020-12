Passe de ônibus na Capital tem aumento de R$ 0,10

Deurico/Capital News Novo valor começa a valer a partir desta quarta

Com o decreto publicado nesta terça-feira (29), o novo valor do passe de ônibus será de R$ 4,20, representando um aumento de R$ 0,10 centavos na tarifa.

De acordo com a Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos (Agereg),o reajuste está abaixo do calculado na última reunião do Conselho de Regulação, quando foi apresentado o valor de R$ 4,42, calculado com a inclusão do ISS (Imposto sobre Serviço) como despesa do Consórcio Guaicurus, responsável pelo transporte coletivo de Campo Grande.

Segundo o decreto n. 14.580, "fica aprovada a Estrutura Tarifária do SMTC (Anexo), conforme as Normas da Concessão do SMTC e, nos termos do Processo Fiscalizatório n.

76222/2020-18, autorizado pela Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos

de Campo Grande e Agência Municipal de Transporte e Trânsito". O novo valor entra em vigor a partir desta quarta-feira (30).

Ainda de acordo com a publicação em datas especiais o valor será R$ 1,68, representando 40% do valor da tarifa convencional.