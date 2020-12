Para finalizar 2020 mais de 60 famílias recebem casa própria

N

Saul Schramm Sorteio foi realizado em agosto de 2019 durante o 2º Feirão Habita Campo Grande

esta quinta-feira (17) mais 66 famílias receberam chave de sua casa própria, no Residencial Jardim Inápolis. Por conta da pandemia, a entrega foi simbólica e contou com a participação de apenas cinco famílias.

O evento foi por meio da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), o Governo do Estado e a Prefeitura de Campo Grande. O evento contou com a participação da diretora–presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopez e do prefeito Marquinhos Trad. Por conta da pandemia e para não gerar aglomeração, a entrega foi simbólica, com a participação de apenas cinco famílias beneficiadas.

O agente administrativo Caio Vinícius Zarzur foi o primeiro morador a receber a chave. “Esse momento é muito importante para mim. Como o Ano Novo está batendo na porta, ter minha casa própria agora me deixa feliz”, celebra ele, que foi contemplado com apartamento no térreo por causa da deficiência física, que o obriga andar de cadeira de rodas.

Cada imóvel possuí 49,66m², com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Com relação a infraestrutura, o empreendimento conta com rede de água, energia e esgotamento sanitário. Na área externa, é disponibilizado para cada lote um playground e para todo o condomínio um centro comunitário.

Não foi somente com um lar para morar que as famílias foram beneficiadas. Segundo a titular da Agehab, o bolso de cada morador vai sentir a diferença. “A área comum do residencial é iluminada com energia fotovoltaica, então isso será economicamente bom”, garante Maria do Carmo Avesani Lopez.

Para Michelle Fayfer de Souza, que está desempregada, a conquista é uma ação divina sobre a vida dela e de seu companheiro. O casal afirma que agora é a hora de começar a ter as próprias coisas, pois o momento trouxe felicidade e força de querer.

“Meu sentimento é de gratidão e de alegria porque é uma coisa que nós lutamos muito para conquistar, além de ser um mover de Deus em nossas vidas. Imagina, entre milhares de pessoas fomos alguns dos escolhidos”, diz ela. Em tom de brincadeira, Michelle ainda fala que “a intenção é entrar dentro do apartamento e não sair mais”.

De acordo com a assessoria, a diretora-presidente da Agehab fez a entrega das chaves juntamente com o superintendente executivo de varejo da Caixa Econômica Federal (CEF), Márcio Nunes Fonseca, e o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad.