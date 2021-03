ObservaturMS divulga pesquisa relacionada ao turismo em Bonito

visitmsoficial Bonito-MS

O setor do turismo sofreu diversos impactos ocasionados pela pandemia da Covid-19, em especial no comportamento dos turistas. A partir do retorno das atividades turísticas, autorizadas desde o segundo semestre do ano passado, entender o perfil dos visitantes se tornou essencial para a criação de políticas públicas relacionadas ao setor.

Gerente do Observatório do Turismo de Mato Grosso do Sul (ObservaturMS), Danielle de Moura enfatiza que ainda não há como saber como estará a situação do setor turístico a longo prazo. “No entanto, a curto prazo as apostas seriam o aumento do turismo de proximidade, experiências ao ar livre, busca por lugares tranquilos, viagens de carro e em pequenos grupos familiares. Nesse sentido, a proposta da pesquisa foi acompanhar as possíveis mudanças nos hábitos desses turistas, considerando o aumento do fluxo turístico nos feriados prolongados em Bonito. Trata-se de uma pesquisa feita em parceria entre a Fundação de Turismo de MS e o Observatório do Turismo de Bonito, que se estenderá por todo o ano de 2021”, ressaltou via assessoria.

De acordo com a pesquisa divulgado pelo ObservaturMS houve aumento no fluxo do turismo regional representado por 46,7% do levantamento, dentre esse número cerca de 29% dos turistas residentes em Mato Grosso do Sul viajaram pela 1ª vez a Bonito. Conforme o estudo o principal meio de deslocamento dos visitantes é o carro, também foi constatado a escolha de destinos razoavelmente próximos de casa e motivados pela oportunidade de aproveitar feriados prolongados e as belezas naturais da região.

Mudanças relacionadas à segurança dos turistas sempre foram uma preocupação do setor. Contudo, em decorrência da pandemia, essa preocupação se intensificou, não só em relação a segurança sanitária, mas também social e alimentar. De acordo com a assessoria, estudos recentes apontam uma migração na escolha dos destinos, desde a pandemia os turistas têm se preocupado mais com as medidas de biossegurança do local escolhido (hotel, pousada ou imóvel de temporada) do que com o local em si. “Partindo dessa premissa, complementarmente à pesquisa do Perfil do Turista pós retorno das atividades em Bonito, realizamos o monitoramento com vistas a verificar após 14 dias da estada desse visitante no município, se eles haviam apresentado algum sintoma característico do novo coronavírus. Constatamos na pesquisa de setembro a dezembro, que 74,5% dos pesquisados se sentiram seguros com os protocolos de biossegurança adotados pelo município e 88% dos entrevistados não apresentaram sintomas. Ressalto que essa pesquisa é de fluxo contínuo e permanece em 2021”, finaliza a gerente.