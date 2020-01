Obras de pavimentação retornam depois de trégua de chuva

Divulgação/ PMCG Carlos Alberto, secretário especial de gestão política da Capital, durante vistoria na obra

A obra de drenagem e pavimentação no bairro Jardim Morumbi será retomada, com investimento previsto em R$ 1,2 milhões. Após chuvas fortes, a obra foi parada pela empresa Águas Guariroba.



O anúncio feito pela Agência de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul (Agesul), garante que além da pavimentação asfáltica, serão construídas rampas de acessibilidade para atender pessoas com mobilidade reduzida e pedestres que utilizam veículos de transporte manuais.



O secretário especial de gestão política da Capital, Carlos Alberto, esteve presente no local da obra, onde salientou que o transtorno com barro deve acabar em breve.



Parada na obra



A responsabilidade da obra é da gesul com a empresa Águas Guariroba, que primeiro precisa concluir o serviço de saneamento na região, antes da pavimentação ser concluída.



A empresa comunicou que as obras foram paralisadas após chuvas fortes atingirem Campo Grande. O retorno está previsto para a próxima semana.