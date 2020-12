Novos dirigentes do TRT tomam posse nesta sexta

Divulgação Novos membros do TRT

Novos dirigentes do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (TRT/MS), tomam posse nesta sexta-feira (11) para o biênio 2021/2022. Desembargador Amaury Rodrigues Pinto Junior será empossado como Presidente, tendo o Desembargador André Luís Moraes de Oliveira como Vice-Presidente.

Para o cargo de ouvidor, foi eleito o Desembargador Nicanor de Araújo Lima e para a Escola Judicial, o Desembargador Nery Sá e Silva de Azambuja.

Esse ano, devido à pandemia de Covid-19, a posse será virtual, transmitida pelo Canal do TRT no Youtube. Conforme a assessoria, a solenidade de Posse acontece no Prédio Sede do TRT/MS, no Parque dos Poderes.

Serviço:

Solenidade de Posse dos Novos Dirigentes

Data: 11/12/2020

Horário: 14h

Endereço: TRT/MS - Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira, 208 (rua lateral da Receita Federal)