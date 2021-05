Novo lote da vacina da Pfizer chega nesta quarta

Divulgação/Assessoria Vacinas devem chegar nesta quarta

Secretaria de Estado de Saúde (SES) recebe nesta quarta-feira (26), do Ministério da Saúde, novo lote da vacina da Pfizer com 8.190 doses. A previsão é que as vacinas chegam às 18h30, no Aeroporto Internacional de Campo Grande.



Em relação as novas doses o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, informou que vai "distribuir os imunizantes aos municípios nesta quinta-feira (27), a partir das 7h30. Orientamos os gestores municipais para que apliquem o quanto antes as vacinas”.



Conforme pactuado entre os secretários municipais de saúde em reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), as vacinas da Pfizer serão enviadas a todos os 79 municípios. Os frascos da vacina da Pfizer podem ser armazenados até 5 dias em temperatura de 2 a 8 graus, que é a temperatura dos freezers das salas de vacina dos municípios, conforme a SES.



Segundo os dados do “Vacinômetro” de Mato Grosso do Sul, o Estado já vacinou 26,25% da população com a primeira dose, o que representa 737.460 pessoas. Já a segunda dose dos imunizantes foi aplicada em 12,49% (350.861).