Neste sábado Hemosul abre em período integral

Saul Schramm Hemosul convoca doações tipo 0-

Neste sábado (01) o Hemosul estará de portas abertas das 7h às 17h, e todos os tipos sanguíneos são bem-vindos, pois o foco atualmente está voltado à produção de plaquetas que possuem duração de apenas cinco dias.

A cada primeiro e terceiro sábados de cada mês o Hemosul de Campo Grande abre as portas em período integral. O objetivo é possibilitar ao cidadão que não pode doar durante a semana, possa comparecer à unidade e auxiliar na reposição dos estoques.

De acordo com a assessoria, outro fator da necessidade é a qualidade dessa plaqueta que deve estar de acordo com as normas da legislação vigente. No caso das mulheres, por exemplo, há uma restrição devido à gestação. Só é possível produzir plaquetas a partir de doações de mulheres que tiveram até duas gestações.

Além da pandemia, o tempo seco aumenta as doenças respiratórias, deixando o doador inapto enquanto doente. Outro ponto que vale observação são as vacinas contra Covid-19, que deixa os doadores inaptos à doação por um determinado período: Coronavac são 48h e Astrazeneca, Pfizer e Janssen um intervalo de 7 dias.

Vale ressaltar que a instituição está tomando todas as medidas de biossegurança para garantir um ambiente saudável aos doadores, como: álcool gel, uso obrigatório de máscara, limpeza frequente dos ambientes, distanciamento das cadeiras de espera e coleta.