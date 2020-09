Na Capital Procon interdita Auto Escola

Procon/MS Centro de Formação de Condutores conhecido como Auto Escola Dom Aquino

O Procon interditou o Centro de Formação de Condutores conhecido como Auto Escola Dom Aquino suspendendo suas atividades até que consiga sanar problemas que impedem a prestação de serviços.

A principal irregularidade apresentada pela “auto escola” está no fato de não possuir credenciamento junto ao órgão de trânsito, o Detran/MS, por algum tempo. O fato ocorreu em virtude de não cumprir as exigências do Conselho Nacional de Trânsito – Contran que foi negada a renovação de seu credenciamento. Dentre as irregularidades, estão a não existência do número mínimo de veículos e instrutores.

De acordo com informações adquiridas junto ao Detran/MS a partir do momento que se conseguir comprovar a participação de outros CFCs para manter o que está irregular em funcionamento, neste caso “emprestando suas senhas” estes estarão sujeitos a penalidades quer sejam no âmbito administrativo com judicial.

